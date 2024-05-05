مقتل شخص بمواجهة مسلحة شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع مشاجرة مسلحة بين عدد من الأشخاص في منطقة الثعالبة شمال العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المشاجرة تطورت بسرعة إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، مما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة وإصابة آخر.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة والقبض على المتورطين فيها، مؤكدا نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجثة الضحية الى دائرة الطب العدلي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.