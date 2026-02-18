مقتل شخص بمشاجرة مسلحة وانتحار شابين في ثلاث محافظات

شفق نيوز- محافظات

أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص خلال مشاجرة مسلحة وانتحار شابين في العاصمة بغداد والمثنى والانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص ضمن قضاء المدائن، جنوب شرقي بغداد، تطورت إلى استخدام سلاح خفيف (مسدس) بين أطرافها، ما أسفر عن مقتل أحد المشاركين في الحادث".

وأضاف، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من فرض السيطرة على الموقف، وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واعتقال المتسببين".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني آخر، للوكالة، بـ"تسجيل حالة انتحار لشاب من مواليد 2006 داخل منزله في قضاء الخضر".

وأوضح المصدر، أن "مفارز الأدلة الجنائية حضرت إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المركز المختص".

في المقابل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "شاباً أقدم على الانتحار داخل منزله في منطقة التأميم غرب مدينة الرمادي".

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه".