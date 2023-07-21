مقتل شخص بـ"بندقية صيد" غربي بغداد

شفق نيوز/ قتل شخص اليوم الخميس، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص استخدمت فيها بنادق الصيد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب قطعة ارض، تطورت الى استخدام اسلحة الصيد البندقية ضمن قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر؛ أن المشاجرة اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة متأثرا بجراحه واصابة اخر فيما لاذ اثنان من متسببي المشاجرة بالفرار.

واشار إلى أن قوة من الجيش فرقة المشاة السابعة طوقت مكان الحادث وشنت حملة تفتيش على المنازل وتمكنت من اعتقال الجناة.