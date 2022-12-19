مقتل شخص بطعنات سكين ومصرع آخر بحادث سير في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمقتل شخص بطعنات سكين اثر مشاجرة في العاصمة بغداد، في وقت لقى شاب مصرعه بحادث سير في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة تل محمد في بغداد الجديدة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكاكين) ما اسفر عن مقتل احد اطراف المشاجرة وفرار البقية".

والى صلاح الدين، افاد مصدر امني بمصرع مدني جراء حادث سير في قضاء بلد جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته الهوائية بمركبة كبيرة في منطقة "تقاطع باب الخان" في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

واضاف، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة".

وفي حادث منفصل انفجرت عبوة قديمة من مخلفات داعش في منطقة "عزيز بلد" في اطراف قضاء بلد.

وبين المصدر ان "العبوة انفجرت دون اي خسائر او اصابات وان قوات الامن توجهت الى مكان الحادث بعد بلاغات من الاهالي".