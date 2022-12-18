مقتل شخصين وإصابة ثالث في مشاجرتين منفصلتين بالسليمانية وصلاح الدين

شفق نيوز/ صرّح مسؤول محلي، يوم الأحد، بأن شخصاً قُتل بينما أُصيب نجله بجروح في شجار نشب مساء أمس في قضاء "شاربازير" التابع لمحافظة السليمانية.

وقال كامران عبدالله مدير ناحية "كابيلون" التابعة للقضاء المذكور في تصريحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن شخصا فتح مساء أمس النيران صواب رجل يتجاوز عمره 60 عاما ليرديه قتيلا في الحال ليعود ويطلق النار على نجل الضحية ويصيبه بجروح والذي يبلغ أكثر من 30 عاماً من العمر.

وأضاف أن المتهم لاذ بعد بالفرار إلى جهة مجهولة بينما شرعت القوات الأمنية بالتحقيق في الحادث بعدما نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شابا لقي مصرعه بشجار بين أُسرتين في ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين.

وعزا المصدر سبب وقوع الحادث إلى شجار سابق بين أُلاسرتين تجدد مرة أخرى ليتطور إلى اشتباك واستخدام السلاح ما أدى إلى مقتل شاب عشريني جراء إصابته بإطلاقة في منطقة الظهر من الجسد.

وأضاف أن جثة الضحية نقلت إلى مستشفى طوز خرماتو فيما حضرت قوات الأمن إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته.

وفي بغداد، تعرض شخص إلى طعن بسكين أثناء محاولة للتسليب تعرض لها في النهضة أسفل جسر محمد القاسم وسط العاصمة بغداد، وفقاً لمصدر في الشرطة المحلية.

وأوضح المصدر، أن "ثلاثة أشخاص حاولوا تسليب شخص محفظة نقوده الشخصية وجهاز هاتفه قرب النهضة، إلا انه قاومهم فقاموا بطعنه بالسكين في رقبته".

أما في البصرة، فلقي صاحب دراجة مصرعه وأصيب آخر نتيجة حادث اصطدام عجلة بدراجة نارية ضمن منطقة خور الزبير.