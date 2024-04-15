مقتل شخصين والقبض على الجُناة بحادثين منفصلين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمقتل مواطن على يد متهمين بسبب خلاف على قطعة أرض جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة الكرخ ألقت القبض على متهمين اثنين أقدما على قتل مواطن بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة اليوسفية جنوبي بغداد".

من جانبه قال إعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة، إنه "بعد ورود معلومات بوجود جثة شخص مقتول داخل مستشفى المدائن، تم التوجه إلى مكان الحادث ضمن منطقة (المدائن- الخناسة)".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير قسم شرطة المدائن وضابط المركز وثلة من الضباط والمنتسبين، حيث تم جمع المعلومات وتبين قيام الجاني بقتل شقيقة بواسطة آلة جارحة (سكين) إثر خلاف عائلي ولاذ بالفرار".

وبيّن إعلام الشرطة، أنه "تم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة من خلال متابعة كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم له، ليتم إيداعه التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".