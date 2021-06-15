مدمن مخدرات يقتل والدته وشقيقته ويحرق الدار ومصرع شخصين بمشاجرتين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على مدمن مخدرات قام بقتل والدته وشقيقته رمياً بالرصاص ثم احرق الدار لإخفاء معالم جريمته "النكراء".

هذا ولم تحدد المديرية في البيان مكان وقوع الجريمة.

وقُتل شخصان جراء اندلاع مشاجرتين في منطقتين في العاصمة بغداد، وفقا لما صرح به مصدر أمني مسؤول اليوم الثلاثاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مدنياً قُتل بعد إصابته بطعنات سكين نتيجة مشاجرة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقُتل شخص آخر نتيجة مشاجرة بين أطفال ليتدخل الآباء وهم اولاد عم لتتطور إلى استخدام سلاح كلاشنكوف ضمن قضاء الراشدية شمالي العاصمة.