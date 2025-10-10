مقتل شخصين "غدراً" في صلاح الدين والعثور على جثة غربي البصرة

شفق نيوز- صلاح الدين/ البصرة

أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين والبصرة، يوم الجمعة، بمقتل شخصين "غدراً" وإلقاء القبض على القاتل وهو منتسب بأحد الأجهزة الأمنية، فيما تم العثور على جثة شاب بقُتل بظروف غامضة.

وقال مصدر أمني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في ناحية الإسحاقي تلقت بلاغاً عن جريمة قتل وعلى الفور توجهت إلى مكان الحادث حيث وجدت شخصين داخل سيارة تم قتلهما بإطلاق النار عليهما".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات الأولية فإن القاتل هو منتسب في أحد الأجهزة الأمنية وهو مدين للشخصين بمبلغ مالي وأقدم على قتلهما قرب منزله"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وإيداعه التوقيف.

وإلى البصرة حيث أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في مزارع خور الزبير قرب معمل إسفلت الخور في قضاء الزبير غربي المحافظة.

وبين أن "الجثة تعود لشاب يتراوح عمره بين 25-28 سنة مصاب بأربع إطلاقات نارية في الرأس والظهر والخاصرة والفخذ، ومرمي على جانب الطريق".

وتابع المصدر أن قسم الأدلة الجنائية قام بالكشف على الجثة ومن ثم نقلها إلى مستشفى الزبير لاستكمال الإجراءات القانونية.