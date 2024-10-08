مقتل شخصين شقيقين بهجوم مسلح أمام محكمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين اثنين شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين اثنين أشقاء قتلا بهجوم مسلح أمام محكمة تحقيق قضاء النصر شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية".

وبين المصدر، ان " القوات الامنية استنفرت جهودها وقامت بملاحقة الجناة واعتقال 7 منهم لغاية الآن، فيما تستمر عملية البحث عن الآخرين المشاركين بالحادث الجنائي".