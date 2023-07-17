مقتل شخصين بنيران مسلح مجهول جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الإثنين، بمقتل شخصين اثنين بهجوم مسلح جنوبي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شخصاً يستقل عجلة صالون فتح نيران سلاحه تجاه شخصين يستقلان عجلة نوع (بيك اب) وأرداهما قتيلين على الفور في منطقة (البوعظم) جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وفرّ إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجاني".