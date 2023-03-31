مقتل شخصين بحادثين منفصلين في كركوك والسليمانية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الجمعة، بمقتل شخص في حي الشورجة بمدينة كركوك جراء مشكلة اجتماعية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن القتيل يبلغ 38 عاماً من العمر وهو منتسب في صفوف قوات البيشمركة من سكنة ناحية "شوان"

وتشير المعلومات إلى أن الشخص قُتل من قبل أهل زوجته بسبب خلافات اجتماعية.

وفي حادث آخر لقي شاب حتفه صباح اليوم جراء رصاصة ثارت عن طريق الخطأ من سلاح ناري وذلك في منطقة "آغجلر" في قضاء جمجمال بالسليمانية.

وبحسب المعلومات، فإن الشاب يُدعى (ح، ن) ويبلغ من العمر 20 عاماً.