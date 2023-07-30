مقتل شخصين بحادثي اطلاق نار ومشاجرة في بغداد والسليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، باقتحام مسلحين شقة سكنية في بغداد والاجهاز على صاحبها رميا بالرصاص، فيما قُتل شخص على يد آخر بمشاجرة بالاسلحة البيضاء في السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام احد الشقق السكنية ضمن منطقة "كمب سارة" وفتحوا النار على صاحب الشقة من مواليد 1974 يعمل كاسبا مما اسفر عن مقتله في الحال ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وأضاف أن قوة امنية وصلت مكان الحادث ووجدت ظروف فارغة نوع كلاشنكوف ومسدس، والمجنى عليه متعرض لاطلاقات نارية في أنحاء مختلفة من جسده.

في غضون ذلك اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية اليوم الأحد مقتل مواطن في السليمانية بسبب شجار بينه وبين مواطن اخر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وبسبب نشوب شجار بين مواطنين اثنين في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم في ساحة بيع الحيوانات في السليمانية بالسكاكين ادى الى مقتل مواطن وهروب الجاني الى مكان مجهول.

واضاف البيان انه بعد وصول الشرطة لمكان الحادث واخذ المعلومات الاولية استطاعت القاء القبض على المتهم وهو يحاول الهروب باتجاه اربيل.

وأوضح البيان ان المتهم يدعى (خ. ح. ح) وقد تم توقيفه وفقا لمذكرة قاضي التحقيق ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.