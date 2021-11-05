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مقتل شخصين بالنجف

Category: أمـن

Date: 2021-11-05T11:24:48+0000
مقتل شخصين بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بتسجيل حادثي قتل وسط المحافظة أحدهما بهجوم مسلح سببه تجارة المخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "المحافظة سجلت حالتي قتل خلال الساعات الماضية، الأول كان نتيجة ( دگة عشائرية ) في الحي العسكري بقضاء الكوفة، مما أدى إلى مقتل شاب في العشرينات من عمره".

وأضاف، أن "الحادث الثاني كان لشاب يبلغ من العمر 20 عاما في حي الصدر الثالث بقضاء الكوفة أيضا نتيجة هجوم مسلح نفذه مجهولين، وتركوا عجلة نوع (ازيروا) بقرب المجنى عليه بداخلها مادة الكرستال، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر ".

وتابع المصدر، أن" القوات الأمنية طوقت مكاني الحادثين وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

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