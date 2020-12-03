مقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف برصاص مجهولين ببغداد والديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بمقتل شخصين احدهما فنان والآخر موظف بهجومين مسلحين في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مجهولاً يستقل دراجة نارية قام باطلاق النار على الفنان احمد حكيم وشخص برفقته ضمن مدينة الشعلة شمالي بغداد ما أودى بحياة يمتهن التمثيل واصابة الاخر".

ولفت إلى أن "المعلومات تشير الى ان اسباب الحادث (عائلية)"، موضحا ان "الفنان حكيم كان في تركيا وعاد إلى العراق قبل خمسة ايام".

واضاف المصدر ان مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه المدعو (ن.ك) يعمل موظفا في ديوان محافظة الديوانية في لجنة التعويضات لضحايا الارهاب بالقرب من داره ضمن حي النهضة الاولى مما اسفر عن مقتله في الحال.