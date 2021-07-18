مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم على يدي شقيقه وتحرير مختطفين بحوادث أمنية في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بمقتل شخص بهجوم مسلح في أطراف العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مدنيا قُتل بهجوم مسلح نفذه مجهول يستقل دراجة نارية ضمن منطقة جسر ديالى في بغداد

وأضاف المصدر أن المعلومات تشير الى ان حادث القتل نتيجة خلافات مالية.

إلى ذلك أفاد تقرير حادث جنائي صادر عن السلطات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بأن شخصا يُدعى (ه، م، س ) تولد العام 1987 شغله ( يعمل بعقد في شركة النفط ) يسكن الفجر – الحي العسكري عثر عليه مفارقا الحياة اثر تعرضه للضرب والطعن في صدره وجسمه مغطى بماء المجاري.

ووفقا للتقرير تم جلب الجثة الى مركز شرطة الفجر دونت اقوال المدعية - والدته - بالحق الشخصي المدعوة (ب، ك،ع)، وقد أفادت مساء هذا امس بأن ولدها (أ، م، س) قام بختان ولده الصغير وقد جاء المجنى عليه شقيقه (ه، م) ورفض الأصوات العالية التي في الدار وحصلت مشاجرة بينهما في الشارع وقد قام المدعو( ا، م) بركوب سيارته نوع (كيا) اللون ابيض ودهس شقيقه المجني عليه (ه، م، س) بسيارته ونزل وقام بضربه بواسطة عصا خشبية غليظة (توثيه) على رأسه وبعد ذلك سقط المجنى عليه في المجرى على وجهه.

وفي السياق أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الاحد ، عن تحرير مخطوفين إثنين من أهالي محافظة بابل مضى على اختطافهما ثلاثة أيام من خلال تنفيذ عملية أمنية جنوب مدينة العمارة .

وقالت المديرية في بيان ، إن معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود مختّطفين من أهالي مدينة الحلة في إحدى المناطق النائية القريبة من قضاء المجر الكبير ، مشيرة إلى أن قوة أمنية متخصصة من قضاء المجر وبمشاركة باقي الاجهزة الامنية ضمن قاطع المحافظة الجنوبي وبإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء (حسن هاشم راضي السراي) ، داهمت المكان وتحرير المختطفان اللذان كانا مقيدين اليدين والقدمين ، فيما لاذ الخاطفون بالفرار مستغلين وعورة المنطقة المذكورة .

وأوضح البيان ، أن حادث الاختطاف مضى عليه ثلاثة أيام وقد تم تسليم المختطفين إلى أحد المراكز الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية فيما يجري البحث ومتابعة الخاطفين من خلال المعلومات التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية .

الى ذلك انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الحربية في أحدى القرى الواقعة بين قضاءي حديثة عنة غربي الأنبار، وقد ادى الحادث الى وفاة احد رعاة الأغنام، وفقا لمصدر أمني مسؤول.