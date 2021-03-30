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مقتل شخصين اثنين واستهداف منزل بقنبلتين في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T20:24:21+0000
مقتل شخصين اثنين واستهداف منزل بقنبلتين في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني النجف، بمقتل شخصين اثنين واستهداف منزل بقنبلتين يدويتين في حوادث متفرقة بالمحافظة يوم الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنا من اهالي محافظة بابل يبلغ من العمر 43 عاما، قتل بهجوم مسلح في ناحية الحرية التابعة لمحافظة النجف".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث سببه ثأر عشائري، حيث لاحقه الجناة الى النجف وقتلوه فيها".

وفي حادث منفصل، قال المصدر إن "شخصا يبلغ من العمر 39 عاما، ويعمل حارسا في احد المخازن وسط النجف، قتل على يد مسلحين مجهولين قرب أحد المخازن بحي القدس".

وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي.

في الأثناء، أفاد المصدر بأن "مجهولين استهدفوا منزلا في محلة السراي بقضاء الكوفة برمانتين يديويتين، ما تسبب بأضرار جسيمة في المنزل، دون وقوع إصابات بشرية".

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