مقتل شاب وإصابته والده بسبب خلاف على قطعة أرض في بابل

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الأحد، بمقتل شاب وإصابة والده بسبب خلاف على قطعة أرض وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف نشب على قطعة أرض في قرية الجمعيات بمنطقة السياحي قرب مدينة الحلة، وتطور إلى استخدام السلاح ما أدى إلى مقتل الشاب وإصابة والده بجروح خطرة.

وأشار إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.