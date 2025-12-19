مقتل شاب ومنتسب أمني بحادثين في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الجمعة، بمقتل شاب ومنتسب أمني بحادثين مختلفين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً في العشرينيات من عمره، قتل بالخطأ خلال حفلة (حنة) بقضاء شط العرب جنوبي البصرة".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث واعتقلت العريس ووالده وعدداً من المتهمين بالحادث".

وفي الحادث الآخر، أشار المصدر إلى "مقتل منتسب أمني داخل منزل في قضاء الدير شمالي البصرة بسبب خلاف عائلي".

وبين أن "المتهم لاذ بالفرار والقوات الأمنية مستمرة بملاحقته"، مشيراً إلى أن "المنتسب من أهالي العاصمة بغداد، ويعمل في قوات الرد السريع المتمركزة في البصرة".