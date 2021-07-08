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مقتل شاب وفتاة بعد هربهما "بحثاً عن الزواج" في سنجار

Category: أمـن

Date: 2021-07-08T08:40:06+0000
مقتل شاب وفتاة بعد هربهما "بحثاً عن الزواج" في سنجار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بمقتل شاب وفتاة بعد هربهما "بحثاً عن الزواج" في سنجار بمحافظة نينوى، فيما أقدم شاب بصري على الانتحار جنوبي العراق.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة شاب وفتاة ايزيديين  في في قرية اديكا بناحية سنوني ضمن قضاء سنجار بعد مرور 24 على اختفائهما"، مبيناً أن "اثار اطلاق عيارات نارية وجدت في منطقة الرأس من الجثتين".

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الاولية تشير إلى أن الحادث جنائي"، مرجحاً أن "تكون الفتاة قد هربت مع الشاب بحثاً عن الزواج بعد رفض عائلتيهما على زواجهما".

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن شاباً يبلغ من العمر نحو 19 عاماً اقدم، اليوم، على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله الواقع في حي شعبي، وسط البصرة.

وقال المصدر،أن الضحية قام بشنق نفسه بواسطة قطعة قماش تم تعليقها بسقف احدى غرف المنزل، موضحاً أن دوافع الحادث كانت نفسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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