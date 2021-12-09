مقتل شاب وانتحار عنصر أمني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمقتل شاب بهجوم مسلح جنوب مدينة الناصرية لأسباب مجهولة، فيما أقدم عنصر أمني على الانتحار وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينdات من عمره تلقى رصاصتين بهجوم مسلح نفذه شخص امام منزل الضحية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين ان "اسباب القتل ما تزال غامضة، فيما تمكنت الاجهزة الامنية من اعتقال الجاني بعد ساعة من ارتكاب جريمته، كونه بقي يتجول في منطقة الحادث".

من جانب آخر، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الاجهزة الامنية سجلت حالة انتحار في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية، حيث قام عنصر أمني في وزارة الدفاع بشنق نفسه داخل المنزل بواسطة حبل".

واوضح ان "سبب الانتحار هو أزمة مالية يعاني منها المجنى عليه".