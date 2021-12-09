سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شاب وانتحار عنصر أمني جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-09T15:55:03+0000
مقتل شاب وانتحار عنصر أمني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمقتل شاب بهجوم مسلح جنوب مدينة الناصرية لأسباب مجهولة، فيما أقدم عنصر أمني على الانتحار وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينdات من عمره تلقى رصاصتين بهجوم مسلح نفذه شخص امام منزل الضحية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين ان "اسباب القتل ما تزال غامضة، فيما تمكنت الاجهزة الامنية من اعتقال الجاني بعد ساعة من ارتكاب جريمته، كونه بقي يتجول في منطقة الحادث".

من جانب آخر، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الاجهزة الامنية سجلت حالة انتحار في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية، حيث قام عنصر أمني في وزارة الدفاع بشنق نفسه داخل المنزل بواسطة حبل".

واوضح ان "سبب الانتحار هو أزمة مالية يعاني منها المجنى عليه".

related

إحداها بسبب لعبة "بوبجي".. حالتا انتحار فاشلتين في ذي قار

Date: 2021-05-24 17:24:41
إحداها بسبب لعبة "بوبجي".. حالتا انتحار فاشلتين في ذي قار

إصابة شقيقين بهجوم مسلح وسط سوق شعبية جنوبي العراق

Date: 2021-08-04 18:54:13
إصابة شقيقين بهجوم مسلح وسط سوق شعبية جنوبي العراق

في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Date: 2021-04-05 17:50:12
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

الثالث خلال يومين.. اندلاع نزاع عشائري في ذي قار

Date: 2021-10-20 16:46:14
الثالث خلال يومين.. اندلاع نزاع عشائري في ذي قار

اغتيال استاذ جامعي جنوبي العراق

Date: 2020-06-12 14:39:53
اغتيال استاذ جامعي جنوبي العراق

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار

Date: 2020-02-08 13:15:45
بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار

انتشال جثتين وتوقيف العشرات جراء اطلاقهم النّار في عزاء جنوبي العراق

Date: 2021-04-21 08:16:45
انتشال جثتين وتوقيف العشرات جراء اطلاقهم النّار في عزاء جنوبي العراق

اربعة اشخاص يجهزون على شاب طعناً بسكاكين جنوبي العراق

Date: 2021-01-17 07:52:58
اربعة اشخاص يجهزون على شاب طعناً بسكاكين جنوبي العراق