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مقتل شاب واصابة فتاة بخلافات عائلية في أربيل وبغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-20T11:02:02+0000
مقتل شاب واصابة فتاة بخلافات عائلية في أربيل وبغداد

شفق نيوز / افاد مصادر أمنية ، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب واصابة شابة نتيجة خلافات عائلية وقعت في بغداد واربيل

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مشاجرة عائلية ضمن قطاع ٣٢ في مدينة الصدر، شرقي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة واسفرت عن اصابة شابة بطلق ناري من قبل ابن عمها"، مبينا انه " تم نقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا بالموضوع وبدأت بالبحث عن الجاني".

وأضاف المصدر، أن "مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على مدني ضمن منطقة البلديات، شرقي بغداد، حيث قام بالرد عليهم بواسطة سلاحه الشخصي من دون وقوع أضرار بشرية"، مبينا ان "المهاجمين لاذوا بالفرار فما تم اصطحاب المتضرر الى مركز الشرطة لتقديم شكوى".

من جهة أخرى أوضح مصدر أمني بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، أن "شاباً في الثلاثينيات من العمر يُدعى (بارزان رمضان) قُتل بسلاح ناري نوع بندقية (كلاشنكوف) إثر خلاف عائلي، ظهر اليوم، في منطقة (زانياري) وسط أربيل".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيما تمكنت من القاء القبض على القاتل خلال اقل من ساعتين".

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