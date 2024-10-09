مقتل شاب نحرا بسكين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة مدني قتل نحرا شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب في العشرينيات من عمره مقتول بعدة طعنات بجسده، فضلا عن نحر رأسه بواسطة سكين وذلك في أطراف ناحية علي الشرقي شمال مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوات امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والدوافع التي تقف وراء هذه الجريمة البشعة".