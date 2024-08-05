مقتل وإصابة 5 أشخاص وتفجير تحت السيطرة في جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، بمقتل شاب بحادث جنائي شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في الثلاثينيات من عمره قتل طعنا بسكين حادة قرب نهر الوفاء بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "المجنى عليه من متعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية"، لافتا إلى أن "الحادث الجنائي ما زال غامضا لدى الأجهزة الأمنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

و في ميسان جنوبي العراق أفاد مصدر أمني، اليوم، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بحادث جنائي سببه شجار اشخاص وسط مركز المحافظة.

وفي تفاصيل الحادث، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا بين شباب أعمارهم دون الـ20 عاماً في منطقة دور النفط وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، اجبر والد أحد الأطفال على الذهاب للطرف الآخر لمعاتبته، فما كان من ابنه الا ان يلحق بابيه بسلاح ناري، حيث أدى لحاقه إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل أبيه بالخطأ على يديه واحد اشخاص الطرف الآخر".

وأضاف المصدر، أن "تبادل اطلاق نار حصل مع الشاب الجاني، الطرف الآخر، أدى لاصابة أحدهم ومقتله على يديهم".

وأشار إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها والمصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم ".

وفي أقصى جنوبي العراق، أعلنت قيادة عمليات البصرة، يوم الاثنين، عن تفجير مخلفات حربية تحت السيطرة في منطقة الرميلة الشمالية.

وأفاد إعلام قيادة عمليات البصرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أمرية معالجة القنابل غير المنفجرة أجرت عملية تفجير مخلفات حربية تحت السيطرة في منطقة الرميلة الشمالية، اليوم، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

من جانبه، نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، ماتناولته بعض المواقع من وجود انفجار في البصرة، داعيا للتوخي بنشر المعلومة .