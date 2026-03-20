مقتل شاب في كركوك بظروف غامضة والشرطة تكشف ملابسات الجريمة

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شاب في قضاء ليلان جنوب شرق محافظة كركوك، في حادثة جنائية وقعت صبيحة العيد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يُدعى سفيان كامل، لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار".

وأضاف، أن شرطة ليلان تمكنت خلال ساعتين فقط من كشف خيوط الجريمة، حيث تبين أن المتهم هو ابن عم المجني عليه، والذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الحادث.

وأشار المصدر، إلى أن الجاني ترك سيارته في موقع قريب، وبداخلها أدلة تشير إلى تورطه في الجريمة، ما ساعد القوات الأمنية في تسريع التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

وأكد أن الجهات المختصة أصدرت أمر إلقاء قبض بحق المتهم، فيما تستمر الجهود الأمنية لتعقبه والقبض عليه.