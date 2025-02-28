مقتل شاب في الديوانية والسيطرة على نزاع عشائري شمالي ميسان

مقتل شاب في الديوانية والسيطرة على نزاع عشائري شمالي ميسان
شفق نيوز/ شهدت محافظة الديوانية، يوم الجمعة، مقتل شاب بإطلاق نار أمام فرع لمصرف الرشيد في قضاء الشامية، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على نزاع عشائري بمحافظة ميسان.
وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات مقتل شاب في محافظة الديوانية، فيما انتشرت القوات الأمنية في موقع الجريمة لضبط الأمن".
وفي سياق أمني آخر، كشف قائممقام قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، علوان خلف، عن تفاصيل نزاع عشائري نشب في القضاء، بدأ بشجار بين أطفال مدارس وتطور إلى تهديدات بين ذويهم، ما كاد أن يؤدي إلى صراع عشائري واسع.
وأشار خلف في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأمر استدعى تدخل قائد شرطة ميسان لفرض السيطرة على الوضع الأمني".
وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المشاركين في التهديدات ومثيري الفتن، وحالياً لا يوجد أي توتر أمني في القضاء".