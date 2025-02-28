مقتل شاب في الديوانية والسيطرة على نزاع عشائري شمالي ميسان

شفق نيوز/ شهدت محافظة الديوانية، يوم الجمعة، مقتل شاب بإطلاق نار أمام فرع لمصرف الرشيد في قضاء الشامية، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على نزاع عشائري بمحافظة ميسان.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات مقتل شاب في محافظة الديوانية، فيما انتشرت القوات الأمنية في موقع الجريمة لضبط الأمن".

وفي سياق أمني آخر، كشف قائممقام قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، علوان خلف، عن تفاصيل نزاع عشائري نشب في القضاء، بدأ بشجار بين أطفال مدارس وتطور إلى تهديدات بين ذويهم، ما كاد أن يؤدي إلى صراع عشائري واسع.

وأشار خلف في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأمر استدعى تدخل قائد شرطة ميسان لفرض السيطرة على الوضع الأمني".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المشاركين في التهديدات ومثيري الفتن، وحالياً لا يوجد أي توتر أمني في القضاء".