مقتل شاب على يد زوج أمه في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمقتل شاب في مقتبل العمر على يد زوج أمه بسبب خلافات عائلية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بحادث قتل ضمن حي آسيا في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعثرت على جثة شاب مقتول بإطلاقات نارية".

وبين أن "الضحية من مواليد العام 1998 وبحسب المعلومات فإن الجاني هو زوج أمه بسبب خلافات عائلية، وهو منتسب في الحشد الشعبي"، مشيراً إلى "تطويق المنطقة ونصب الكمائن بالقرب من دار الجاني بعد التعرف على هويته وتم استدراجه والقبض عليه".