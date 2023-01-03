مقتل شاب على يد خاله بكركوك ومصرع امرأة بحادث دهس في كرميان

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب على يد خاله في مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً اقدم مساء الأمس على طعن ابن أُخته بآلة حادة في منطقة "رشيد آوا" في مدينة كركوك مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الشاب الجريح الذي يبلغ من العمر 31 عاما فارق الحياة اليوم متأثرا بإصابته بينما تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على الجاني.

إلى ذلك افاد مصدر امني في إدارة منطقة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان بمصرع امرأة جراء حادث دهس في قضاء كلار.

وقال مدير اعلام وعلاقات شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، ان امرأة تولد 1970 لقت مصرعها جراء حادث دهس في حي سيروان في قضاء كلار.

واضاف ان المرأة توفيت قبل وصولها مستشفى كلار، وتم نقل جثتها الى الطب العدلي، فيما القت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.