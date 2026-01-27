مقتل شاب على يد أبناء عمه بسبب أرض زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب من قبل أبناء عمه بسبب خلاف على أرض زراعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب في العشرينيات من عمره تم قتله رمياً بالرصاص على أيدي أبناء عمه في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية، بسبب خلافات بين الطرفين على أرض زراعية.

وأضاف أن قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وأوقفت خمسة أشخاص على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب الجريمة، كما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي.