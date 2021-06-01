مقتل شاب عراقي في السويد وغرق آخر في دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب من اهالي القضاء في دولة السويد تحت ظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب الخانقيني كاردو نبيل شوقي والمقيم في دولة السويد، قتل في مدينة العاصمة ستوكهولم"، مبيناً أن "جريمة القتل ما زالت غامضة حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "السلطات السويدية فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث".

وفي محافظة نينوى، شمالي العراق، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "صياد سمك عثر، اليوم، على جثة شاب في نهر دجلة بالقرب من قرية الحاج علي الواقعة جنوب الموصل".

وأوضح المصدر، أن "الشاب كان قد غرق قبل يومين اثناء السباحة في مياه النهر".