مقتل شاب طعنًا وآخر دهساً وإحباط انتحار امرأة داخل مقبرة بثلاث محافظات

شفق نيوز/ صرّح مصدر أمني في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، اليوم الأحد، أن شاباً قُتل إثر تعرضه لهجوم بآلات حادة في أحد أحياء المدينة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الجناة بعد وقت قصير من وقوع الحادث، حيث تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية كثفت وجودها في المنطقة لضمان استتباب الأمن وطمأنة الأهالي"، مشددًا على أن "التحقيقات لا تزال جارية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين المتورطين".

وفي حادث ثان قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان شاباً في العقد الثاني من من عمره يعمل شرطيا بصفة (عقد) منسوب إلى الشرطة الاتحادية لقي حتفه، بعدما تعرض لحادث دهس في الطريق العام قرب منطقته ( قرية الصريفين) بقضاء الفجر شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وفي حادث آخر أفادت قيادة شرطة محافظة النجف، أن فوج طوارئ المحافظة الثاني منع امرأة من محاولة الانتحار داخل مقبرة "وادي السلام".

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن إحدى دوريات فوج طوارئ النجف الثاني تمكنت من إحباط محاولة انتحار امرأة داخل المقبرة، حيث كانت تحاول إضرام النار في جسدها.

وأوضح البيان أنه، أثناء انتشار مفارز الفوج في المقبرة، لاحظت إحدى الدوريات المرأة في حالة خطرة، فتدخلت على الفور وتمكنت من منعها من إيذاء نفسها.

ووفقا لشرطة النجف، فإنه بعد التحقيق الأولي، تبيّن أنها من محافظة بغداد، مشيرة الى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لمتابعة حالتها والتحقيق في ملابسات الحادث.