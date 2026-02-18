مقتل شاب طعناً واعتقال 4 متهمين إثر مشاجرة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل شاب إثر تعرضه لطعنات سكين خلال مشاجرة مع جيرانه في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من مواليد 1993 قُتل بعد تعرضه لطعنات سكين من قبل جيرانه داخل المنطقة.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات بين أطفال كانوا يلعبون في الشارع، قبل أن تتطور إلى اعتداء بالسكاكين.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص من طرفي المشاجرة، فيما جرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.