مقتل شاب جنوبي العراق بسبب خلاف عشائري

مقتل شاب جنوبي العراق بسبب خلاف عشائري
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء
اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بسبب خلاف عشائري جنوبي المحافظة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً
في العشرينيات من عمره، قتل رمياً بالرصاص في قضاء المجر جنوبي ميسان، بسبب خلاف
عشائري حصل قبل ثلاثة أيام".
وأضاف أن "الجاني قدم من مركز محافظة
ميسان إلى القضاء، لقتل الشاب، بغاية الثأر بعدما تم ضربه وتحطيم أسنانه بخلاف
عشائري في مركز المحافظة"، مبيناً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث
وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وبدأت بملاحقة الجاني للقبض عليه".