مقتل شاب جنوبي العراق بسبب خلاف عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بسبب خلاف عشائري جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره، قتل رمياً بالرصاص في قضاء المجر جنوبي ميسان، بسبب خلاف عشائري حصل قبل ثلاثة أيام".

وأضاف أن "الجاني قدم من مركز محافظة ميسان إلى القضاء، لقتل الشاب، بغاية الثأر بعدما تم ضربه وتحطيم أسنانه بخلاف عشائري في مركز المحافظة"، مبيناً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وبدأت بملاحقة الجاني للقبض عليه".