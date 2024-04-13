مقتل شاب بإطلاق نار داخل كافتيريا في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، اليوم السبت، بمقتل شاب نتيجة "ثأر عشائري" بهجوم مسلح داخل كافتيريا في ناحية زمار شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يعمل ممرضاً في صحة نينوى قتل (ليلة الجمعة) بإطلاق نار استهدفه داخل كافتيريا كان يتواجد فيها بناحية زمار شمال غرب الموصل (مركز المحافظة)".

وأوضح المصدر، أن الضحية "قتل بثأر عشائري باطلاق نار من بندقية كلاشنكوف كان يحملها الجاني قبل أن يلوذ بالفرار"، مبينا أن الشرطة "فتحت تحقيقاً بالموضوع وتبحث عن الجاني الذي تطلب عشيرته ثأرا عشائريا لعائلة الضحية منذ عام 2013".

وكشف المصدر، بأن "الجاني والضحية من عشيرة الجرجرية في زمار".