مقتل شابين بهجومين مسلحين منفصلين جنوبي العراق

شفق نيوز – ميسان / ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شابين في حادثين منفصلين وقعا في مدينتي العمارة والناصرية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً قُتل قرب المدينة الترفيهية وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، بعدما أطلق عليه مسلح أربع رصاصات استقرت في جسده، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمة وقعت إثر شجار سابق بين الجاني والمجنى عليه، وقد تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وبدأت الجهات الأمنية بملاحقة الجاني.

وفي حادث آخر بمحافظة ذي قار، أفاد المصدر ذاته، أن موظفاً في وزارة الكهرباء قُتل داخل منزله في منطقة الثورة وسط مدينة الناصرية، بعد تلقيه عدة رصاصات أطلقها عليه أحد الأشخاص أثناء استضافته، إثر خلاف نشب بينهما.

وأضاف، أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما نُقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.