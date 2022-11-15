سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شاب بهجوم مسلح وتعرض دورية للشرطة لإطلاق نار في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-11-15T10:01:20+0000
مقتل شاب بهجوم مسلح وتعرض دورية للشرطة لإطلاق نار في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب بواسطة اطلاق النار عليه في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شابا قُتل بواسطة اطلاق النار عليه من سلاح نوع "كلاشينكوف" في منطقة الشافي بالبصرة.

وبيّن أن سبب وقوع الحادث يعود إلى خلاف عشائري قديم.

إلى ذلك اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة ضمن قضاء الخصيب في البصرة.

وقال المصدر ذاته، إنه قوة امنية من النجدة وصلت لمكان الحادث وحصل اطلاق نار على الدورية، مشيرا إلى إلقاء القبض على ٤ اشخاص من اطراف المشاجرة دون تسجيل اصابات تذكر.

related

بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من "الكرستال" في البصرة

Date: 2022-03-25 15:40:27
بالجرم المشهود.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو ونصف من "الكرستال" في البصرة

صور وفيديو.. عملية البصرة العسكرية تستهدف نزع سلاح ثقيل واعتقال مطلوبين

Date: 2020-09-05 07:58:39
صور وفيديو.. عملية البصرة العسكرية تستهدف نزع سلاح ثقيل واعتقال مطلوبين

البصرة.. العثور على جثة "مقطعة" لفتاة مجهولة مرمية بين النفايات

Date: 2021-03-26 20:22:31
البصرة.. العثور على جثة "مقطعة" لفتاة مجهولة مرمية بين النفايات

اقتتال عشائري عنيف جنوبي العراق يقطع طريقاً لزوار الاربعينية

Date: 2021-09-08 20:40:56
اقتتال عشائري عنيف جنوبي العراق يقطع طريقاً لزوار الاربعينية

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى الحكومي بالبصرة بوفاة 3 عمال

Date: 2020-07-25 13:16:12
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى الحكومي بالبصرة بوفاة 3 عمال

البصرة.. العثور على جثة نجل ناشطة مدنية بعد 24 ساعة على اختفائه

Date: 2021-07-25 04:52:29
البصرة.. العثور على جثة نجل ناشطة مدنية بعد 24 ساعة على اختفائه

مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

Date: 2020-05-16 07:26:15
مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

سفرات سياحية تنتهي بمآسي.. "لغم" يجهز على 5 أشخاص بالرميلة ومسلح يقتل رجلا في ذي قار

Date: 2022-01-01 12:25:58
سفرات سياحية تنتهي بمآسي.. "لغم" يجهز على 5 أشخاص بالرميلة ومسلح يقتل رجلا في ذي قار