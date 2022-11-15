مقتل شاب بهجوم مسلح وتعرض دورية للشرطة لإطلاق نار في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب بواسطة اطلاق النار عليه في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شابا قُتل بواسطة اطلاق النار عليه من سلاح نوع "كلاشينكوف" في منطقة الشافي بالبصرة.

وبيّن أن سبب وقوع الحادث يعود إلى خلاف عشائري قديم.

إلى ذلك اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة ضمن قضاء الخصيب في البصرة.

وقال المصدر ذاته، إنه قوة امنية من النجدة وصلت لمكان الحادث وحصل اطلاق نار على الدورية، مشيرا إلى إلقاء القبض على ٤ اشخاص من اطراف المشاجرة دون تسجيل اصابات تذكر.