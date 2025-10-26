مقتل شاب بنزاع وإصابة فتاة برصاصة من شقيقها واحتراق منزل بحوادث جنوبي العراق

شفق نيوز - ميسان / ذي قار

أفادت مصادر امنية، يوم الأحد، بمقتل شاب بنزاع عشائري في حين نجت فتاة من محاولة تصفيتها على يد شقيقها تعرض منزل مسؤول الى حريق اتى عليه بالكامل وذلك بحوادث مختلفة في مناطق متفرقة من محافظتي ميسان وذي قار جنوبي العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً قُتل بسبب نزاع عشائري بين افراد عشيرة الحريشيين بسبب خلاف على محولة كهرباء في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان"، مضيفة ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي وايقاف النزاع بالقوة".

وأضافت ان "فتاة تعرضت للإصابة بطلق ناري على يد شقيقها داخل منزلهما بمنطقة الإسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية في ذي قار"، مبينة ان" اطلاق النار حصل بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، حيث تم اعتقال الجاني، ونقل المصابة للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وتابعت المصادر، القول إن "منزل مدير ناحية (بني زيد) تعرض للحرق بسبب تماس كهربائي وسط ناحية بني زيد شمال محافظة ذي قار"، مشيرة إلى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية جسيمة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق".