مقتل شاب بمشاجرة وهجوم بقنبلة يدوية على منزل في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بحصول مشاجرة انتهت بمقتل احد اطرافها، فيما تعرض منزل لهجوم بقنبلة يدوية، شمال غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين عدد من الاشخاص في شارع المركز بمنطقة الغزالية شمالي غربي بغداد، انتهت بمقتل شاب.

وبين ان القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة.

وأشار الى ان مسلحين يستقلون دراجة نارية اقدموا على رمي قنبلة يدوية على منزل في حي الجهاد شمال غربي العاصمة، مؤكدا ان الهجوم اسفر عن اضرار مادية دون تسجيل اصابات بشرية.