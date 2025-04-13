مقتل شاب بكربلاء بسبب "نهوة" واعتقال 10 أشخاص في بابل بنزاع عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كربلاء، بمقتل شاب على يد أبناء عمه بسبب "نهوة عشائرية"، فيما ألقت القوات الأمنية في بابل القبض على عشرة أشخاص بسبب نزاع عشائري مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل على يد أبناء عمه في منطقة الشبانات بمدينة كربلاء، بسبب خلاف على الزواج من امرأة (نهوة عشائرية) -النهوة هي قيام شخص بمنع زواج ابنة عم له من غرباء-".

وأضاف أن "الجناة من أهالي محافظة البصرة ويسكنون في كربلاء منذ سنوات عدة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً في مكان الحادث وشكلت لجنة تحقيق لكشف الملابسات وقامت بنقل الجثة إلى دائرةالطبالعدلي".

وفي بابل، ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قسم شرطة ناحية الشوملي التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، تدخلت وفضت مشاجرة وإطلاق نار ضمن ناحية الشوملي جنوبي المحافظة.

وبينت أن "الخلاف نشب خلال جلسة فصل عشائري، الأمر الذي استدعى التحرك الفوري للأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم إلقاء القبض على عشرة أشخاص متورطين في المشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونيةالمتبعة".