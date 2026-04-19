مشاجرة "دامية" تنتهي بمقتل شاب واعتقال الجاني غربي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، بمقتل شخص إثر تلقيه طعنات مباشرة في جسده خلال مشاجرة غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ملاسنة كلامية بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الأبيض ما أسفر عن مقتل أحدهما متأثراً بإصاباته البالغة وذلك ضمن منطقة كفاءات الغزالية غربي بغداد.

وأضاف أن قوة امنية وصلت مكان الحادث، واعتقلت الجاني، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.