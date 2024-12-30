مقتل شاب بشجار عشائري مسلح جنوبي الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمقتل شاب في العقد الثاني من عمره جراء نزاع عشائري مسلح جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشاب قُتل رمياً بالرصاص في ساعة مبكرة من فجر اليوم، إثر مشاجرة مسلحة مع ابن عمه في إحدى قرى قضاء الجبايش الواقعة جنوبي ذي قار".

وأشار المصدر إلى أن "دوافع الشجار ما تزال مجهولة، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وإكمال الإجراءات القانونية".