مقتل شاب بسبب كرة القدم يُفجر نزاعاً "عنيفاً" بذي قار ومطالبات بتدخل عسكري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب مباراة كرة قدم.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين أفراد من عشيرة الجماملة بناحية العكيكة، جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على خلفية مقتل شاب بسبب احداث مباراة لكرة القدم حصلت يوم أمس في الناحية".

واضاف المصدر، ان "الطرفين كسرا الهدنة العشائرية المفروضة بينهما لمدة 24 بعد ساعات على اعلانها"، لافتا إلى ان "ادارة الناحية طالبت مركز المحافظة بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على الموقف قبل تطوره".

وكان مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق افاد، اليوم السبت، بمقتل شاب بهجوم مسلح جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شابا قتل رميا بالرصاص بقرية الجماملة في ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، بسبب خلافات على مباراة لكرة القدم حصلت يوم امس".