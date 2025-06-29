في 3 محافظات.. مقتل شاب وإصابة 8 أشخاص بمشاجرتين

شفق زيوز – كركوك/ البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني في كركوك، مسساء اليوم الأحد، بمقتل شاب نتيجة خلافات اجتماعية شمالي المحافظة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بمشاجرة في البصرة، كما أصيب خمسة آخرون في مشاجرة بديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يُدعى يوسف، من سكان قضاء كفري شمالي كركوك، قُتل اليوم في ناحية بنجاعلي، إثر نزاع اجتماعي تطوّر إلى استخدام السلاح".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية باشرت التحقيق في الحادث، وفتحت ملفاً لكشف ملابساته والمتورطين فيه، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

بدورها أعلنت قيادة شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من مديرية شمال البصرة وبالاشتراك مع اللواء 12 من الشرطة الاتحادية، نفذت واجب مداهمة بعد ورود معلومات عن وقوع مشاجرة أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بآلات حادة بسبب خلاف بين أطفال في إحدى مناطق شمال المحافظة والتي رافقتها إطلاق عيارات نارية حيث تم القبض على خمسة متهمين متورطين في الحادث.

وأكدت أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة 430 من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي ديالى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة خمسة أشخاص بمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة والهراوات في قضاء الخالص شمال غربي محافظة ديالى، بسبب خلاف على قطعة أرض وفقاً للمعلومات الأولية.