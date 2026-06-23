مقتل شاب بحادث طعن جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب اثر تعرضه للطعن في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الشاب (كاظم حيدر الحمودي) تولد 2010 كان قد تشاجر بعد خروجه من منزله إلى أحد تجمعات (المواكب الحسينية) بقضاء الزبير، وتعرض إلى طعنات عدة بآلة حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي هناك متأثراً بإصابته".

وبحسب المصدر، فإن القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين بالحادثة، فيما تلاحق آخرين مشتركين في الجريمة.