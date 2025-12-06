مقتل شاب بثأر عشائري شرقي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بمقتل شاب من مواليد 1998 إثر تعرّضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة كوكجلي شرقي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأولية تفيد بأن الجريمة جاءت بدافع الثأر على خلفية مقتل شخص قبل نحو عام ونصف العام"، مبيناً أن "منفذي الهجوم اعترضوا الضحية داخل المنطقة، وأطلقوا عليه النار قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأضاف أن "القوات الأمنية باشرت عمليات بحث وملاحقة للمتورطين"، لافتاً إلى أن "تحقيقاً فتح للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة".