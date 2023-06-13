مقتل شابين في ذي قار أحدهما بسبب خلاف بين أطفال

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين اثنين في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 32 عاما قتل بمشاجرة بين طرفين وقعت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "سبب المشاجرة هو خلاف بين أطفال تطور لشجار بين ذويهم".

وأضاف المصدر، أن "شابا يبلغ من العمر 33 عاما لقي مصرعه بحادث دهس على الطريق العام في منطقة ام العباس بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، مبينا ان "الأجهزة الامنية اعتقلت الجاني بعدما قامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".