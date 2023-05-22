مقتل شابين عراقيين في مدينة إيرانية

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بالعثور على جثتين لشابين عراقيين مقتولين في مدينة الأهواز الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن شابين عراقيي الجنسية، عثر عليهما "مقتولين رمياً بالرصاص" في مدينة الأهواز الإيرانية، وسط ظروف غامضة.

وأضاف المصدر، أن الجثتين جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة الايرانية.

والأهواز، مدينة إيرانية تابعة لمحافظة خوزستان، وغالبية سكانها من العرب، وتقع بمحاذاة محافظة البصرة أقصى جنوب شرق العراق.

ويشكو سياح عراقيون من عمليات نصب واحتيال وتسليب يقوم بها ايرانيون غالبا ما يكونون من اصل عربي او يتحدثون العربية.