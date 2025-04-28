مقتل شابين إثر نزاعين مسلحين منفصلين في ذي قار والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بمقتل شابين في حادثين منفصلين بمحافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق، نتيجة نزاعات مسلحة ذات طابع عشائري.

وقال مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً اندلع بين أطراف من عائلة واحدة (نسابة) في قضاء الغراف شمال المحافظة، أسفر عن مقتل شاب في العشرينيات من عمره بعدما أُصيب برصاصة أطلقها عليه شقيق زوجته، الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب اندلاع النزاع والبحث عن الجاني".

وفي حادث آخر تحديداً، في منطقة أبو صخير شمال البصرة، قُتل طالب يبلغ من العمر 13 عاماً أثناء عودته من مدرسته، نتيجة نزاع عشائري قديم بين عشيرتين لم تتوصل إلى اتفاق لحل الخلاف، وفق ما أخبر به مصدر أمني وكالة شفق نيوز .

وأشار المصدر الأمني، إلى أن "الضحية تعرض لإطلاق نار مباشر أثناء سيره إلى منزله عقب تأديته امتحانه النهائي للصف الأول المتوسط، في إطار عملية انتقامية مرتبطة بالثأر".