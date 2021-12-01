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مقتل شابين بنزاع عشائري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-01T14:48:02+0000
مقتل شابين بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمقتل شابين باندلاع نزاع عشائري شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافات سابقة تجدد بين بين عشريتي الهلالين وآل عبادة في منطقة الزغيبي الواقعة بين قضائي الدواية والشطرة شمال شرقي محافظة ذي قار، وتبادل الطرفان إطلاق النار".

وبين ان "النزاع تسبب بمقتل شخصين اعمارهما دون العشرين سنة، وهم طلاب مدارس"، مؤكدا ان "النزاع دخل بفترة توقف بين الطرفين، فيما ما تزال التحشيدات العسكرية والأمنية في المنطقة تتوافد، لتلافي تجدد النزاع بين العشيرتين".

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