مقتل شابين بحادثتين منفصلتين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار / ميسان

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل شاب نتيجة شجار بين طرفين باستخدام أسلحة بيضاء داخل أحد المنازل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المتشاجرين هم أقرباء، مشيراً إلى أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية عقب الحادث.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بمقتل شاب في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، على يد مجموعة مسلحة بسبب قضية أخلاقية.

وبحسب المصدر، فإن المجنى عليه كان يراسل إحدى الفتيات قبل أن يتم استدراجه من قبل الجناة وقتله رمياً بالرصاص.