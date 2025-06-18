مقتل امرأة بهجوم مسلح في زاخو وانتحار أمّ لستة اطفال في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاربعاء، بمقتل امرأة شابة إثر هجوم مسلح تعرضت له في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، فضلا عن تسجيل حالة انتحار لإمرأة اخرى في نينوى.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية البالغة من العمر 26 عاما تعرضت لإطلاق نار وأصيبت برصاصتين في حي كاريز وسط زاخو".

واضاف ان "جثة الضحية نقلت الى دائرة الطب العدلي، فيما شرعت القوات الامنية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني".

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد مصدر أمني آخر في محافظة نينوى، بانتحار امرأة داخل منزلها في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، في حادثة مأساوية رجّح أن تكون دوافعها مرتبطة بمشاكل عائلية.

وأبلغ المصدر الوكالة،بأن "امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها الواقع في حي القادسية الثانية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الضحية كانت تمر بظروف عائلية ونفسية صعبة، ويُرجّح أن تكون هذه الأسباب وراء إقدامها على الانتحار"، لافتاً إلى أن "السيدة كانت أماً لستة أطفال".